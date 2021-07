Temptation Island 2021, Tommaso e Valentina l’uno contro l’altra dopo il programma

Tommaso e Valentina non se le mandano a dire anche dopo Temptation Island. La coppia è scoppiata dopo solo 7 giorni di permanenza.

Nel secondo appuntamento di Temptation Island 2021 abbiamo assistito ad un primo colpo di scena – che non esitiamo a chiamare clamoroso – nella coppia formata da Tommaso e Valentina. Chi ha scommesso su di loro pensando che potessero arrivare sino alla fine del viaggio dei sentimenti, dopo 21 giorni, si è dovuto ricredere. Tommaso, preso dall’impeto della gelosia, ha iniziato ad allontanare l’ipotesi di poter uscire ancora insieme a Valentina dopo aver visto alcune sue clip al primo falò dei fidanzati.

Le lamentele per un bikini che non doveva mostrare, la troppa vicinanza ad uno dei single tentatori e certe affermazioni che hanno infastidito Tommaso sono stati elementi che hanno lasciato degenerare la situazione (perlomeno tra i due ex). Come abbiamo avuto modo di raccontare, il giovane ragazzo si è avvicinato alla single Giulia fino a non riuscire a reggere la voglia di baciarla. Alla fine di una cena, l’incontro fra Tommaso e Giulia s’infuoca con un bacio appassionato.

Il bacio provoca così la rottura totale con Valentina. Il falò di confronto anticipato non fa altro che confermare quanto si poteva ipotizzare. Nonostante la ragazza inizialmente sembrava volesse giustificare la scelta di Tommaso: (“E’ giusto che alla sua età lui si diverta” aveva detto pochi istanti dopo aver visto il bacio).

Dopo la puntata di Temptation Island Witty tv dai propri account social ha postato due interventi, uno di Valentina e uno di Tommaso.

Valentina:

È successo quello che mi aspettavo, nel senso che lui non ha accettato che mi divertissi, lo stare in mezzo a queste persone che si sono rivelate fantastiche. Io mi sono comportata lì dentro come una principessa però a lui non arriva questo visto che ci vuole coraggio a stare con un ragazzo più giovane. Io comunque lo sapevo che nel futuro prossimo, tra qualche anno, a breve, poteva succedere un cambiamento.

Tommaso non cambia il suo pensiero, per lui il comportamento di Valentinaè stata una mancanza di rispetto nei confronti della loro storia d’amore: