Serena ha già avuto modo di conoscere Alessandra Celentano ben prima del suo approdo ad Amici: le foto non lasciano dubbi.

Era il febbraio 2021 quando la ballerina Serena Marchese ha fatto il suo ingresso nella scuola di Amici. Poche settimane prima dell’inizio del serale la maestra Celentano le ha dato la possibilità di entrare nel talent, concedendole un banco senza farle affrontare nessuna sfida d’ingresso. Serena è entrata anche nella fase finale del talent show proprio grazie ad Alessandra Celentano che le consegnò la maglia a qualche giorno dalla chiusura del cast.

L’insegnante ha sempre speso parole di stima nei confronti di Serena e continua a farlo tuttora dato che la ballerina è ancora in corsa per arrivare alla finale che sarà a metà maggio. Ora però si alza un caso legato a Serena e all’insegnante. E’ Fanpage fa ben notare un particolare quantomeno curioso: sono due foto che risalgono a parecchio tempo prima dell’avvento di Amici.

In una prima foto potete osservare Serena da bambina, davanti a lei ecco comparire la Celentano che le corregge la postura. In una seconda foto scattata nel 2017 durante un concorso nazionale di danza in Sicilia, la ballerina è di nuovo in compagnia della maestra. La foto è in posa, a favore dell’obiettivo, ed è stata pubblicata sul profilo Instagram di Serena. Descrive la Celentano come “la più bella in assoluto” seguita da un cuore.

Insomma, abbiamo certezza che, per la maestra, il volto di Serena per la Celentano sicuramente non è stato scoperto con il suo approdo nel talent.