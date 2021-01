Samantha de Grenet è nuovamente inciampata in una gaffe che sta destando le critiche del web. Al centro della questione la storia di Giacomo Urtis, ultimo eliminato ieri sera dalla casa del Grande Fratello VIP. Il concorrente infatti ha parlato della sua situazione privata e in particolar modo del rapporto con suo padre, Mario.

Un rapporto travagliato purtroppo per l’omosessualità mai accettata da parte dell’uomo. Pensate che padre e figlio non affrontano mai questo argomento proprio per evitare discussioni, tema che però ieri sera è stato ripreso con un incontro a sorpresa nella casa del Grande Fratello VIP. Alfonso Signorini domanda al Signor Mario il perché di questo rifiuto, lui risponde che il suo desiderio sarebbe stato quello di vedere lui farsi una famiglia, ma che l’importante è vederlo felice.

Samantha de Grenet commentando le parole del padre di Urtis comprende il suo punto di vista “Per l’età che ha”, ma non è tutto. La concorrente dopo l’uscita del chirurgo dei VIP ha continuato a parlare dell’incontro fra Giacomo e i suoi genitori ma le sue affermazioni non sono piaciute al web che immediatamente ha picchiato duro sulla de Grenet. Lei dice che per un uomo “di quell’epoca” è più comprensibile vedere un figlio sistemato e sposato “regolare” e vivere in una famiglia “regolare”.

Ancora una volta (e purtroppo) le distinzioni tra famiglia “regolare” e non provocano rabbia e stupore per discorsi ancora fermi ad altri anni che certamente non si chiamano 2021.