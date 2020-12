Torniamo indietro col tempo, siamo nel 2017. Dayane Mello è la concorrente dell’Isola dei Famosi, isola in cui ha conosciuto l’allora inviato Stefano Bettarini e dove si consumò anche un fugace flirt che dopo pochi mesi lasciò spazio ad una mera delusione d’amore. Nello stesso anno partecipa anche Samantha de Grenet che, ironia della sorte, tra qualche giorno sarà una delle numerose nuove concorrenti del Grande Fratello VIP che andrà a rimpolpare il cast di quest’anno soprattutto in vista dell’ormai risaputo allungamento del reality show di Canale 5 fino a metà febbraio 2021.

Ma come mai fa notizia il ritrovo di Samantha e Dayane? Perché proprio durante il loro periodo di naufraghe le due non avevano stretto legami se non nell’ultimo periodo in cui la modella è stata in Honduras.

Samantha de Grenet così ha voluto chiarire una volta per tutte la questione che la riguarda, spiegando come starebbero realmente le cose. Qualche sostenitore di Dayane è andato direttamente nel profilo dell’ex isolana esprimendo l’augurio di non riprendere a battibeccare con la concorrente (già nella casa da circa tre mesi).

Di tutta risposta, Samantha ha rassicurato che il modo per chiarirsi e non discutere nuovamente ci sarà dato che le due saranno nuovamente insieme all’interno dello stesso reality show. Ciò che accadde all’isola riguarda il dopo-eliminazione di Dayane. Secondo la De Grenet la modella si sarebbe fatta influenzare da qualcuno. Ma da chi? L’obiettivo di Samantha sembrerebbe quello di avvicinarsi alla Mello per diventare sua amica, ci riuscirà?