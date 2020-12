Sono ore particolarmente tribolanti per il rapporto d’amicizia fra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Nel pomeriggio di martedì 15 dicembre le due concorrenti hanno avuto un brutto litigio a causa di un distacco che l’attrice ha percepito dalla modella. Rosalinda ha pensato di confrontarsi con Dayane e trovare un punto d’incontro per risolvere il suo disagio.

Entra nella sauna e attende la Mello che, poco dopo, la raggiunge. Rosalinda prende parola chiedendo spiegazioni a Dayane sul perché lei si sia allontanata “Mi sono sentita esclusa. Mi sono sentita come un giocattolo lasciato lì”. Dayane, che ha confermato di essersi distaccata da Rosalinda, replica con una certa rabbia accusando la sua amica di farsi influenzare da altre persone della casa mettendo in dubbio il loro rapporto d’amicizia.

L’attrice sentendosi attaccata prova a difendersi rispondendo che se Dayane litiga con le persone della casa, non deve addossare le colpe a lei. Dayane però non vuole sentire ragioni e punta ancora il dito contro Rosalinda rimproverandola per non averla difesa sufficientemente quando alcune persone della casa le hanno dato della manipolatrice.

L’incomprensione tutt’ora non ha portato ad un chiarimento ufficiale nonostante le due abbiano smorzato la tensione.

Nel pomeriggio di oggi, 16 dicembre, conversando con Giulia Salemi l’attrice confessa che il problema di comunicazione con Dayane è difficile da gestire. Parla di sincerità, sottolineando che tutto quello che ha da dire alla sua amica glielo rivela in totale schiettezza.

Ma è un’affermazione che – più di tutte – ha suscitato curiosità: Rosalinda crede così tanto fortemente nel legame con la modella. tanto che giustifica le sue reazioni tra gelosia e rabbia poiché pensa che la sua amicizia con lei è “come l’amore” ed è per questo che “ in un certo senso sono innamorata di Dayane” rivela spiazzando l’influencer.

Come reagirà Dayane Mello dopo queste parole?