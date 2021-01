by @Marco Salaris

Siamo davanti ad una vera incrinatura tra Rosalinda Cannavò e il suo fidanzato Giuliano Condorelli. Dopo averlo riempito di belle parole durante l’avventura nella casa del Grande Fratello VIP, l’attrice ha iniziato a riflettere più a fondo sul reale sentimento che può nutrire verso il suo uomo. Un duro colpo per il ragazzo, soprattutto alla luce del filmato che lei ha ricevuto circa due settimane fa.

Abbiamo visto che lunedì scorso Giuliano, intento a rimettere Rosalinda sulla strada della risoluzione dei problemi, è rimasto particolarmente deluso dal passo indietro fatto dalla concorrente. Lei stessa se n’è accorta ed è la prima a farlo presente durante una conversazione con Tommaso, Stefania e Maria Teresa.

Parla di una nuova consapevolezza e di un senso di colpa che, comunque, esiste. Il suo è un blocco che nasce da una lunga riflessione che la sta portando a cambiare approccio persino nei confronti del rapporto con Giuliano. Ripensa a quella volta in cui perdonò l’uomo per un tradimento e sottolinea il bisogno di essere sempre onesta nei suoi confronti, una caratteristica che è fondamentale per la risoluzione dei problemi.

Tommaso prova a capirne di più e va dritto al sodo chiedendo alla concorrente se lei ama veramente il suo uomo. La risposta non è stata secca, sembra che le possibilità di recuperare ci possano essere ma tutto si vedrà quando l’avventura nella casa sarà terminata.

Quella chiave lasciata da Giuliano nella puntata di lunedì è un tassello importante, ma non indispensabile. Rosalinda vuole vedere cosa potrà succedere con il suo fidanzato solo quando si troverà faccia a faccia con lui, lontani dalle telecamere.