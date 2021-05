Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga presto in un reality?

La coppia nata al Grande Fratello VIP prosegue alla grande pure fuori dalle telecamere. Per Rosalinda e Andrea Zenga un nuovo reality?

Lo confermano anche loro: va tutto a gonfie vele! Rosalinda, Andrea e il loro amore idillaco che, dopo il Grande Fratello VIP, prosegue a gonfie vele e senza intoppi al momento. A Il punto Z la coppia si è lasciata intervistare da Tommaso Zorzi. L’influencer e opinionista de L’isola dei Famosi ha voluto curiosare oltre il sentimento, ponendo loro delle domande sulla vita sessuale!

Adua e Andrea non si sono lasciati prendere dall’imbarazzo rispondendo con estrema semplicità. Adua lascia intendere di essere super determinata sotto le lenzuola. Una volta spente le telecamere del reality show dunque la storia si è approfondita, ma non ci sono novità sul fronte della convivenza. E’ pur vero che i due trovano il tempo per stare fianco al fianco, ma per il momento la coppia viaggia da una parte all’altra dell’Italia cercando di colmare le assenze.

Nessuno dei due per ora ha trovato lavoro dopo il GF VIP, ma la possibilità che insieme possano partecipare ad un altro reality show non è poi così improbabile come trapelato tempo fa. Ricordiamo che Andrea è già stato concorrente di Temptation Island nella prima edizione della versione VIP con la sua ex Alessandra Sgolastra. La mamma di Andrea, Roberta Termali esattamente un mese fa durante una diretta Instagram con Armanda Frassinetti (madre di Tommaso Zorzi) aveva dichiarato:

Mio figlio e Rosalinda non faranno Temptation Island. Non penso proprio che andranno. Lui ha già dato in questo senso e quindi sarebbe assurdo. Stanno vivendo il loro amore fuori in tranquillità e stanno bene così.

E se non dovesse essere il programma estivo di Canale 5 sarà il richiamo dell’Isola a convincerli? Tommaso metterò una buona parola con Ilary Blasi per la prossima edizione e poi…chissà.

Le dichiarazioni di Rosalinda e Andrea Zenga le potete leggere nel video in alto.