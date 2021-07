Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga a 5 mesi dall’inizio della loro storia e Dayane? C’è un bacio a stampo, ma l’attrice frena: “Solo amiche”

In barba ai detrattori, la relazione tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga prosegue senza intoppi, anzi! A distanza di cinque mesi dall’inizio della storia nella casa del Grande Fratello VIP, sembra che le critiche abbiano fortificato il legame della coppia ora propensa a guardare al futuro con piccoli passi.

E’ ormai noto a tutti, Rosalinda non ha avuto vita facile dopo che Dayane Mello ha subìto la delusione da parte della sua amica. Nella casa, prima dell’arrivo di Andrea, l’attrice non ha avuto che occhi e orecchie per la bella modella. L’amicizia speciale costruita giorno per giorno ha dovuto lasciare spazio all’amore, quello che la Cannavò e Zenga sottolineano in un’intervista al settimanale Chi.

Entrando nei dettagli delle dichiarazioni c’è un aspetto che emerge, uno di quelli che non è mai da tralasciare in un rapporto: la passione. Andrea Zenga non ne fa segreto, dopo cinque mesi di storia l’attività sessuale è più accesa che mai. La prima estate insieme sarà certamente tutta da vivere, soprattutto con un pensiero rivolto a come evolverà la vita di coppia, come citato poco fa.

Un progetto c’è, la convivenza. Non sarà immediata poiché – come giustificano entrambi – ci son da fare dei conti in tasca, e al momento la possibilità di avere un tetto solo ed esclusivamente loro non c’è. La promessa che fanno a loro stessi è quello di poter stare sotto lo stesso tetto desiderato nel più breve tempo possibile.

Abbiamo citato Dayane Mello e non a caso. Rosalinda e Dayane infatti si sono incontrate per uno shooting fotografico poco tempo fa (specifica l’attrice). La Cannavò racconta che la sua amica durante il lavoro sul set le ha dato un bacio a stampo, questo però non ha scalfitto il pensiero di Rosalinda che sottolinea subito: “Siamo solo amiche“.

Tutte le dichiarazioni all'interno del video.