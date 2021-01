Inizia un 2021 particolarmente hot nella casa del Grande Fratello VIP, soprattutto per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due ‘piccioncini’ hanno trascorso la prima notte del nuovo anno in quel del cucurio fra baci e carezze. Insieme a loro però c’erano anche i ragazzi della squadra rossa capitanata da Maria Teresa Ruta dopo aver perso la gara di ballo e canto nella notte di capodanno.

L’ex velino e l’influencer ormai appaiono lanciatissimi e non hanno più il timore né delle telecamere, né tantomeno dei giudizi del VIP all’interno della casa (Dayane Mello ad esempio è stata colei che ha avuto da ridire sulla sincerità nel rapporto tra Pierpaolo e Giulia). Che Pretelli voglia viversi a pieno l’alba di questo legame è cosa ormai chiara e lo conferma durante una conversazione con Samantha de Grenet.

Pierpaolo pensa che ciò che sta facendo sia qualcosa di bello per lui e per Giulia. Le chiacchiere, per lui, starebbero a zero e dovrebbe essere questa la via da prendere secondo quanto gli consiglia Samantha. Pretelli dal canto suo risponde di voler vivere senza rimpianti e, in riferimento a Elisabetta ci tiene a specificare che la loro con era una storia, nonostante l’affetto l’uno per l’altra.

A che punto sta il percorso di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi? Pare che i fantasmi dal passato siano più un problema per lei che per lui. La storia con Francesco Monte nata all’interno della stessa casa poco più di due anni fa sembra ancora una ferita aperta, Pierpaolo cerca di frenare i pensieri negativi della ragazza provando a riportarla sul presente e a non avere paura di nulla. L’atteggiamento premuroso del concorrente servirà a tranquillizzare Giulia?