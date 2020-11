Riemergono vecchie ruggini tra due primedonne. L’una è all’interno della casa del Grande Fratello VIP e ci riferiamo a Patrizia de Blanck, l’altra è protagonista tutti i pomeriggi a Uomini e Donne ed è Tina Cipollari. Entrambe sono state concorrenti nell’unica edizione del reality show “Il ristorante”. I rapporti già da allora si sono rivelati tutt’altro che buoni. Nulla è cambiato dopo quell’esperienza e a confermarlo sono soprattutto le parole della Contessa che in casa non ha riservato belle parole per l’opinionista ritenendola una buona per “vendere le cipolle al mercato”.

Nonostante ciò Tina Cipollari – intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni – ha affermato di non voler pensare minimamente ad un confronto con la concorrente. La Cipollari spiega quali sono stati i motivi che hanno portato alle tensioni con Patrizia de Blanck: “Ce l’ha con me perché in quel reality ho vinto contro di lei al televoto e per esultare ho danzato“. Non facciamoci illusioni, difficilmente le vedremo andare d’amore e d’accordo.