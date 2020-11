Francese, 39 enne ed ex giocatore della Juventus. Il portfolio calcistico di Patrice Latyr Evra è sicuramente colmo di successi come di casacche. Dal Nizza, al Monaco al Manchester United e, appunto, alla squadra bianco-nera dove ha giocato tra il 2014 e il 2015. Evra è noto al pubblico non solo per essere attivo nell’ambito del social, ma anche per le estrosità mostrate sui social. Il suo profilo Instagram conta la bellezza di 7.2 milioni di followers.

In questo periodo il calciatore sta facendo parlare più per gli affari sentimentali che per quelli combinati col pallone. Proprio sui suoi social, Patrice Evra ha pensato bene di ufficializzare una relazione che fa discutere, non tanto per la persona che le sta a fianco quanto per com’è nata.

Il difensore che dal 2019 ha appeso le scarpe al chiodo, da poco più di un anno affronta una seconda giovinezza grazie a Margaux Alexandra, modella 25enne olandese. Storia nata esattamente ad un mese dal divorzio con la sua ex moglie Sandra – che ha la stessa età dell’uomo – con la quale ha trascorso ben 25 anni della sua vita e dalla quale ha avuto due figli: Lenny e Moana.

Sandra, choccata dalla fine della lunga storia, ha saputo della nuova relazione tramite i social network e nemmeno dal diretto interessato. In un’intervista al britannico The Sun, l’ex moglie di Evra non ha usato mezzi termini per criticare l’atteggiamento dell’uomo qualificandolo come un “un topo di fogna“.