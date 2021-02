C’era una volta Sirius, e ora? Che fine ha fatto Nicola Vivarelli, il giovane ragazzo che meno di un anno fa aveva conquistato il cuore di Gemma Galgani?

Gli impegni del ragazzo che, ricordiamo, è un Ufficiale della Marina Mercantile, lo hanno richiamato al dovere e dunque ad allontanarsi dalle telecamere e da quello studio di Uomini e Donne in cui per alcuni mesi ha portato avanti una frequentazione con la dama torinese.

Al magazine di Uomini e Donne il giovane ragazzo sembrerebbe ancora preso dalla Galgani, anzi, leviamo il condizionale dato che proprio lui stesso ha confermato che in realtà un pensiero per la sua ex fiamma c’è ancora. Non si fa timori nel rivelarlo, così come non c’è il timore di fare delle rivelazioni sul suo futuro, tra speranze e progetti importanti.

Le idee chiare sono quelle di innamorarsi, dunque avere a fianco la donna giusta e, magari un figlio. Nonostante l’assenza dal programma condotto da Maria de Filippi, Nicola segue attentamente le vicissitudini di Gemma. Fra le sue ultime disavventure, la fine della frequentazione con il cavaliere Maurizio dopo averlo accusato di aver avuto un’altra relazione.

Diversa la situazione su Veronica de Nigris, la dama che uscì proprio con Nicola dopo la rottura dei rapporti con Gemma. Il ragazzo ha affermato di non aver più avuto nessun pensiero rivolto a lei.