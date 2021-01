Giacomo Urtis è tornato a parlare in merito alla querelle che riguarda Natalia Paragoni, fidanzata con Andrea Zelletta. Dayane Mello aveva lanciato un’indiscrezione bomba secondo cui la scorsa estate, a Capri, avrebbe dormito assieme ad un ragazzo, ma all’insaputa di Andrea. La voce era uscita nei giorni in cui un freddo biglietto di auguri di natale di Natalia aveva catalizzato l’attenzione di tutti gli inquilini della casa.

Il chirurgo dei VIP ha deciso di parlare nuovamente della questione e portare alla luce una novità che potrebbe spegnere i dubbi ad Andrea (qualora ci fossero ancora). A Casa chi Giacomo è stato piuttosto chiaro: le indiscrezioni su Natalia sarebbero in realtà una semplice bufala.

Non solo, Urtis avrebbe intercettato un amico della presunta persona con cui lei sarebbe stata e gli avrebbe riferito che tra la Paragoni e la persona tirata in ballo non sarebbe accaduto un bel niente a Capri. Tant’è che fino ad ora non sono nemmeno uscite le prove di un tradimento che a quanto pare non ci sarebbe.

Al Grande Fratello VIP l’argomento non è stato più affrontato. Il pensiero che attanaglia Zelletta adesso è quello di poter rivedere la sua fidanzata. Sarà particolarmente complicato realizzare che la finale del reality slitterà ancora di qualche settimana. Andrea Zelletta riuscirà a reggere o stavolta penserà davvero all’abbandono per tornare ad abbracciare la sua ragazza?