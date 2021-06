Michele Morrone respinge i rumors giunti su di lui e Simone Susinna dopo aver pubblicato uno scatto in cui si abbracciano.

C’è poco da fare: quando una foto scatena il gossip, immediatamente parte il tam tam di voci e ipotesi che si accavallano l’uno contro l’altra. E’ il caso di Michele Morrone, l’attore che nelle scorse settimane ha fatto nuovamente parlare di sé e non per questioni professionali. Stavolta la vicenda che gli riguarda sfiora anche il suo lavoro e vi spieghiamo anche il perché.

Diverse ore fa Morrone ha postato una foto in compagnia del modello ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi, Simone Susinna. I due compaiono abbracciati in piscina, un abbraccio interpretato maliziosamente da alcuni come un segnale che va oltre l’amicizia. Michele Morrone e Simone Susinna ha fatto coming out?

Niente affatto! Con un post sui suoi social l’attore è stato portato a fare chiarezza sulle voci smentendo categoricamente quanto trapelato. Nessuna intesa con Susinna, ma una semplice foto con un amico. I due infatti sono al lavoro per le riprese del sequel del film 365 giorni che presto sarà su Netflix: “Non ho fatto coming out, si tratta solo di un’immagine” chiude la questione Morrone.

L’intera dichiarazione riportata dal sito Biccy la potete leggere nel video in alto.