Facciamo un salto all’estate 2020. Ricordate quando Belen Rodriguez, dopo la rottura con Stefano de Martino (e ben prima di ufficializzare la storia con il suo attuale compagno Antonino Spinalbese, venne affiancata all’attore Michele Morrone?

Il settimanale Chi parlò di alcuni messaggi scambiati solo per conoscersi meglio. Tempi passati, a quanto pare oggi le voci che li davano molto vicini lasciano spazio ad una vicenda che sta facendo discutere. Forse l’attore trentenne ci avrà ripensato su dato che circola un video in cui non sembra essere particolarmente amichevole con la showgirl argentina.

Tutto parte da una domanda posta a Morrone durante una diretta Instagram in cui gli si consiglia di fidanzarsi con la bella Belèn. Lui legge il messaggio e risponde anche al diretto interessato, ma l’affermazione che fa scatena un putiferio di polemiche e critiche nei confronti di Michele.

Da alcuni utenti che hanno repostato la clip, Morrone è accusato di essere irrispettoso nei confronti delle donne. Altri ipotizzano che il presunto corteggiamento che avrebbe fatto alla Rodriguez sarebbe finito con un due di picche da parte di lei, quindi lasciando intendere che la frase sia un modo per ‘vendicarsi’.

Il sito di cinema Cinemotore ha assegnato un riconoscimento alle serie, i film e le interpretazioni ‘sotto le aspettative’ chiamato “CineMattone”. Tra queste produzioni, il ‘premio’ è andato a Michele Morrone e Anna-Maria Sieklucka come “coppia in scena sotto le aspettative” per il film 365 giorni.