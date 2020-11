by @Marco Salaris

Selvaggia Roma continua a far parlare di sé nella casa del Grande Fratello VIP. Non sono solo le affermazioni su Pierpaolo Pretelli ed Enock Barwuah a scatenare il caos nella casa. Anche ieri sera il fratello di Mario Balotelli ha avuto da ridire sulle affermazioni riprendendo la litigata che si era interrotta venerdì notte, poche ore dopo l’entrata della Roma. Sia lui che l’ex velino hanno continuato ad allontanare l’ipotesi che loro e l’influencer abbiano avuto un bacio (naturalmente in contesti diversi).

Ora la neo concorrente avrà a che fare con un’altra voce che va contro di lei. Si tratta di Mercedesz Henger che tramite alcune stories, dal suo profilo instagram, lancia accuse ben precise rivelando che Selvaggia ci avrebbe provato anche con il fidanzato di Mercedez, l’ex tronista Lucas Peracchi.

La figlia di Eva Henger racconta che quando il nome di Lucas spuntò tra i papabili concorrenti della quinta edizione del reality show, Selvaggia non si è messa problemi nello scrivergli. Lo scambio di messaggi sembrerebbe chiudersi senza altre particolarità. L’unico pensiero di Mercedesz è che, a suo dire, Selvaggia, in realtà, ci stesse provando con lui.

Questo per dire che questa Selvaggia aveva scritto anche a Lucas, e a giudicare dalla sua entrata non era l’unico a cui aveva scritto.

L’attacco non si ferma qui. Mercedesz schierandosi dalla parte di Enock e sostenendo che tutto quello che Selvaggia Roma ha detto sul suo conto sia frutto di fantasia. Infine sull’entrata di Selvaggia dice “ha con un copione che si è costruita meticolosamente”.

Intanto nella puntata di Pomeriggio cinque, il fratello di Pierpaolo Pretelli ha rivelato che la concorrente avrebbe scritto anche a lui con l’intento di provarci. E, dulcis in fundo, anche Maurizio Costanzo si è sbilanciato su Selvaggia ribattezzandola addirittura come una “scappata di casa“