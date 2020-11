Maykel Fonts, protagonista tra i maestri di Ballando con le stelle, dovrà fare a meno della finale del programma in onda questa sera in prima sera su Rai 1. Il maestro ha riscontrato la positività al Coronavirus, per questo chiaramente dovrà stare a casa e non a fianco di Alessandra Mussolini, sua compagna di avventura.

La concorrente dunque si ritroverà senza colui che per diverse settimane ha combattuto per poter portare avanti la gara sino al suo termine.

In un’edizione in cui i colpi di scena si sono susseguiti a ritmi forsennati, questa è solo l’ultima delle disavventure della coppia. Poco tempo fa, durante le prove nelle sale dietro le quinte, la concorrente ed ex politica ha subìto un infortunio. Problema che però in quel caso non ha intaccato in nessun modo il loro percorso, sino ad oggi.

In un lungo video postato sul suo profilo Instagram, Maykel ha voluto comunque far sentire il suo appoggio e la vicinanza alla Mussolini dandole la carica per poter affrontare serenamente le battute finali di questa strana edizione del programma condotto da Milly Carlucci.

Non abbatterti cerca di essere forte perché me l’hai insegnato tu che bisogna andare avanti e dopo tutto quello che abbiamo passato insieme penso che la cosa più opportuna sia finire.

Non appena saputa la notizia della positività di Fonts, la concorrente aveva commentato così:

Il dispiacere è grande per il percorso che abbiamo fatto, perché ci siamo sempre divertiti e io mi sono sempre buttata come ha detto Carolyn Smith. Quindi molto probabilmente non farò la finale.

Così non sarà, infatti per cercare di arginare il più possibile il problema, Alessandra Mussolini ballerà con Samuel Peròn.