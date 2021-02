C’era da aspettarsi un vortice di reazioni dopo il salvataggio di Alda d’Eusanio avvenuta ieri nella puntata in prime time del Grande Fratello VIP, così è stato anche per Mario Balotelli. Ricordiamo innanzitutto l’antefatto: Alda durante una cena con gli inquilini della casa, sabato sera, ha pronunciato un termine che è stato giudicato razzista.

Più voci sui social si sono sollevate per chiedere la squalifica immediata della conduttrice e opinionista. Stavolta però la produzione del programma (a differenza di altri casi finiti sul tritacarne) ha pensato bene di non squalificare la concorrente, bensì di lasciare al pubblico la decisione attraverso un televoto (mossa di per sé criticata da numerosi spettatori sul web). La d’Eusanio ha poi chiesto scusa per la battuta infelice, ma questo non è servito a spegnere le polemiche.

Alla fine – come ben sappiamo – è stata salvata dal pubblico che però ha fatto ben notare la spaccatura sui pareri. Il sì ha prevalso sul no con solo il 56% delle preferenze. Chi è rimasto scottato dall’esito del voto? proprio Balotelli, fratello dell’ex concorrente del reality show Enock Barwuah. In pochi tweet ha riassunto il suo disappunto parlando di ‘ignoranza inaccettabile’ e di un paese (il nostro) che è il più bello al mondo, ma che purtroppo è rovinato “da pochi deficienti. Mario Balotelli ha poi concluso il suo sfogo “deluso e triste”.

Ricordiamo che Fausto Leali dopo qualche settimana venne squalificato dalla casa proprio per un’espressione razzista verso Enock Barwuah.