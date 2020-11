Tenetevi forte! Maria Monsé è tornata a colpire e stavolta il suo mirino è centrato su Maria Teresa Ruta. La concorrente del Grande Fratello VIP non viene lasciata in pace nemmeno all’esterno della casa più spiata d’Italia e ancora una volta tutto questo accade anche per ragioni sentimentali che le riguardano.

Le scintille tra la Monsé e la Ruta sono scoccate due anni fa, durante la partecipazione della Monsé al Grande Fratello VIP. Maria Teresa si sarebbe scagliata contro la Monsé affermando che lei in realtà non sarebbe una buona madre. Oltre a criticare l’esposizione di sua figlia Perla Maria sui social sostenendo che sarebbe diventata una regista di film p0rn0grafici.

A tutto questo va ad aggiungersi una rivelazione ‘choc’ dell’opinionista spesso presente nelle trasmissioni di Barbara d’Urso. Un gossip bomba sganciata proprio durante Pomeriggio 5 e della quale ora si sta discutendo. Maria ha affermato che l’ex marito di Maria Teresa Ruta, Amedeo Goria, avrebbe avuto un flirt con lei nel lontano 1998. Lo rivela dettagliatamente anche sul portale M Social Magazine precisando che il tutto sarebbe avvenuto durante le riprese del film di Gigi d’Alessio “Annarè”.

Ci sarebbe stato del corteggiamento da parte di Goria con tanto di fiori “delle margherite bellissime“, un biglietto pieno d’amore e addirittura un bacio mozzafiato.

Maria Monsé sottolinea che il giornalista Rai avrebbe affermato che si sarebbe immolato in pazzie per poter continuare a frequentare “dato che assomiglio a Cindy Crawford e mi chiamava Cindyna“. Goria ha confermato che, in effetti, il bigliettino è realmente esistito ma cosa vorrà dire questo? Che il giornalista abbia nutrito seriamente un sentimento per la Monsé?

Infine Maria lascia una stoccata alla conduttrice accusandola di voler far di tutto pur di assomigliarle: “É gelosa perché vuole avere un look come il mio“. Chissà se lo scontro titanico “tra boccoli” come ribattezza la Monsé s’ha da fare…