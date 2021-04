Durante una diretta su Instagram Madame ha raccontato come ha conosciuto il cantante di Amici 20, Sangiovanni: il merito è di un’amica…

Lei è una delle artiste più contemporanee e attuali del momento, lui si sta facendo strada grazie alla scuola più celebre del piccolo schermo: parliamo di Madame e Sangiovanni, il cantante di Amici 20. Cosa lega i due cantanti? C’è una conoscenza tra i due? La risposta è sì. Ma com’è nata l’amicizia tra Francesca Calearo e Damian Giovanni Pietro (i loro veri nomi, ndr)?

Giusto due settimane fa un’intervista della madre di Sangiovanni ha dato qualche dettaglio in più. Madame e Sangiovanni abitano nella stessa zona (in provincia di Vicenza). Lei non ha mai fatto segreto del suo tifo, tanto che recentemente si è congratulata con il talento per aver raggiunto il traguardo del disco di platino per il brano Lady.

Oltretutto Madame, interessata alla sua musica, ben prima di Amici lo ha voluto portare all’attenzione di Caterina Caselli (da tempo produttrice musicale) che gli ha prodotto alcuni brani.

Il sito Webboh.it ha aggiunto che recentemente Madame ha realizzato una diretta con una sua amica sul suo profilo Instagram, all’interno della quale ha parlato anche di Sangiovanni. Qui rispondiamo alla domanda principale che in tanti si son chiesti: come si sono conosciuti Madame e Sangiovanni? Il merito sarebbe di un’amica di lei che un giorno decise di parlare con lui di moda e musica.

Questa ragazza ha portato Sangiovanni a conoscere Madame (che ha insinuato ci fosse un interessamento tra l’amica e Sangiovanni), da questa conoscenza ne è nata una sorta di ‘collaborazione’ sfociata con il ‘battesimo’ di Caterina Caselli prima e di Amici poi. Ad oggi Sangiovanni è uno degli artisti che potrebbe puntare al podio della ventesima edizione di Amici.

