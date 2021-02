Da Pomeriggio cinque arriva una vicenda dai contorni ‘choc’ nel vero senso della parola. Riguarda Elena Morali e il suo marito Luigi Mario Favoloso. Oppure dovremo chiamarlo ‘ex’? Sì perché l’ex gieffino del Grande Fratello 2018 sposato con l’ex pupa dalla scorsa estate conosciuto pare ne abbia combinata un’altra delle sue, ma questa volta a svelare l’arcano è proprio sua moglie!

Cosa è accaduto: Elena ha sparso delle telecamere per tutta la casa in cui convive con Luigi, questo perché da tempo ha iniziato a notare in lui qualcosa di strano, tanto che la ragazza è giunta a mettere in dubbio la sua fiducia. A questo punto la Morali ha messo in piedi un vero e proprio piano progettando una sorta di trappola per capire se i sospetti della ragazza erano fondati oppure no.

Sembra che Luigi ci sia cascato come si dice “pure con le scarpe”, dal video (del quale vi riportiamo alcune immagini in alto, nella clip) si nota una telecamera puntata sulla porta d’ingresso della casa. La porta si apre, è Luigi a fare il suo ingresso, con lui c’è una misteriosa bionda. Chi sarà? Elena afferma che i due sarebbero rimasti in casa per 8 minuti, troppi per Elena che ha deciso di tagliare i ponti con Luigi Mario, ora lontano da lei.

Elena aggiunge pure che la ragazza è una sua amica “mi ha bloccato su Whatsapp” e in più si viene a scoprire che in realtà la persona entrata in casa con Favoloso è un personaggio famoso conosciuta anche da Barbara d’Urso. Presto nuovi risvolti.