Ludovico Vacchelli avrebbe dovuto partecipare alla quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi ma un problema è sorto poco prima del via.

Dei quattro ‘arrivisti’ entrati a far parte dell’Isola dei Famosi 2021 a partire da due giorni fa ci sarebbe dovuto essere un probabile quinto nuovo naufrago. Si tratta di Ludovico Vacchelli.

Ludovico, modello, avrebbe dovuto partecipare regolarmente com’era stato anticipato anche da TvBlog pochi giorni fa. Questo non è successo, evidentemente, ma per quale motivo? Il sito Biccy spiega che Ludovico non ha potuto prendere parte al reality show dopo che sono sopraggiunti problemi personali importanti, tali da non poter permettergli di partecipare.

Si parla di una chiamata che il ragazzo avrebbe ricevuto a pochi istanti dall’inizio dell’avventura. Una telefonata che lo ha costretto a fare marcia indietro. Non si tratterebbe di problemi di salute secondo quanto riporta il sito, ma la certezza che Ludovico non parteciperà nemmeno in futuro all’Isola dei Famosi è ormai cosa certa.

A questo punto non rimane che attendere l’ultimo tassello che completerà il puzzle delle nuove forze sull’Isola. Lunedì 26 aprile approderà Ignazio Moser. Per la seconda volta partecipante ad un reality show che, guardacaso, ha per conduttrice Ilary Blasi, la stessa che lo “lanciò” nello showbiz ben 4 anni fa nel Grande Fratello VIP 2.

Ulteriori dettagli sulla vicenda della partecipazione di Ludovico Vacchelli all’Isola sono nel video in alto.