Loredana Lecciso al Grande Fratello VIP 6?

Sarebbe in ballo (per l’ennesima volta) la partecipazione di Loredana Lecciso alla sesta edizione del Grande Fratello VIP.

Poco meno di due mesi fa abbiamo salutato l’edizione del Grande Fratello VIP più lunga della storia, da quando esiste un reality show in versione celebrity. Nemmeno il tempo riprenderci che immediatamente Alfonso Signorini si è rimesso in carreggiata per stanare i nuovi vipponi che vedremo nella prossima edizione. Alla corte del conduttore e direttore del settimanale Chi, ci sarebbe già una papabile VIP che risponde al nome di Gaia Zorzi, sorella del più celebre Tommaso, vincitore della quinta edizione.

Non mancando granché all’inizio della prossima edizione (si parla di una conferma del programma che potrebbe ripartire già a settembre), la macchina organizzativa pare si stia concentrando su una seconda aspirante VIP e che VIP! Loredana Lecciso. A riportarlo è Alberto Dandolo per il settimanale Oggi:

Tra i personaggi più corteggiati del Biscione c’è Loredana Lecciso.

Non è la prima volta che Loredana viene ‘sedotta’ dal Grande Fratello. Già due anni fa, nel dicembre 2019, si parlò di una sua ipotetica presenza. Poco tempo prima della partenza della quarta edizione (vinta da Paola di Benedetto) saltò tutto e non se ne fece più nulla. Ancora nell’estate del 2020, Loredana sbucò nuovamente tra i rumors, ma anche in quella occasione tutto rimase un ‘pour parler’. Sarà questa la volta buona?

Qualora fosse così, per Loredana si tratterà della terza partecipazione dopo aver preso parte alla prima edizione de “La fattoria” su Italia 1 e alla settima edizione dell’Isola dei Famosi del 2010, condotta da Simona Ventura.