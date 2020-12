Un sogno nel cassetto che non si è mai esaudito, così potremo riassumere le ultime dichiarazioni di Loredana Lecciso al settimanale Mio. Sono parole importanti quelle dell’attuale compagna del cantante di Cellino San Marco. Tornati insieme da circa un anno dopo un infinito susseguirsi di tira e molla, Loredana e Al Bano vivono serenamente questa nuova vita della loro relazione che, tutto sommato, dura da 20 anni.

Un amore reso ancora più felice dalla nascita dei loro due figli Jasmine (recentemente a The Voice senior nel ruolo di giudice con suo padre) e Bido.

Tuttavia un tassello importante è mancato alla vita di coppia e non si tratta di una roba da niente, bensì di un matrimonio che non c’è mai stato. Un passo mancato che oggi pesa come confessa la Lecciso. E se qualcuno pensa che i tempi siano maturi per vederli insieme all’altare dovrà ricredersi. Secondo quanto dice Loredana non ci sarà nessun matrimonio in futuro poiché, a suo parere, non avrebbe più lo stesso sapore dei primi anni di relazione.

In particolare il desiderio inesaudito di Loredana sarebbe stato quello di sposarsi quando i loro bambini erano piccoli. Questo però non toglie il fatto che lei non si senta felice accanto al suo uomo. Per la showgirl il loro rapporto ha trovato un punto d’equilibrio perfetto, a conferma di ciò anche un intervento di Al Bano al settimanale Intimità lo scorso novembre. Ha speso parole d’affetto per la sua compagna parlando di lei come una “compagna quasi perfetta”.

Guarda caso, Carrisi citò il matrimonio mai avuto con Loredana. Il cantante che nel loro rapporto il matrimonio è come se fosse già in atto: “Non sarà mai una carta a dirti che sei innamorato”