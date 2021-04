Andrea ‘trucca’ le foto su Instagram? “Basta con questo addominale scolpito” la risposta della fidanzata del naufrago durante Isola Party.

La questione Macho vs Micio non è stata mai sotterrata, anzi, torna a sbucare come il panettone a Natale davanti ad Andrea Cerioli. Il motivo è presto detto: la sua aria da macho manifestata sui social con pose ammiccanti e selfie provocanti ha lasciato spazio ad un Cerioli più tenero e meno duro sull’Isola dei Famosi. L’animo da naufrago che combatte non gli manca, per carità, ma quel suo lato così emotivo ci fa scoprire un altro Andrea.

Gli utenti dei social che commentano tutte le mosse dei naufraghi, probabilmente si erano fatti delle aspettative ben più alte di un pianto per le difficoltà affrontate nell’isola o qualche prova di forza durata meno di 30 secondi. Non è solo questo aspetto ad esser stato messo sotto la lente d’ingrandimento. I più curiosi infatti hanno azzardato un’ipotesi che se fosse vera, si potrebbe urlare persino allo scandalo (si scherza).

Andrea infatti si è presentato all’isola con forme fisiche più rotonde e meno ‘palestrate’ (per non girarci troppo attorno). Per questo alcune voci si sono elevate accusando il povero Cerioli di modificare le foto nascondendo magari la cosiddetta ‘pancetta’. Ebbene non sarebbe così. A tranquillizzare tutti ci pensa direttamente la sua fidanzata Arianna Cirrincione. La ragazza è intervenuta a Isola Party con Andrea Dianetti e Valeria Angione per chiarire le cose.

Rivela che Andrea, dopo un anno di stop dovuto all’emergenza sanitaria in corso, ha deciso di non allenarsi più. Per questo non vede nessun problema in Andrea e lo sottolinea con orgoglio: “Basta con questo addominale scolpito!”. Parentesi aperta e subito richiusa anche sul gossip che vede Andrea Cerioli interessarsi ad Elisa Isoardi come insinuato da Miryea Stabile: nessun problema per Arianna, massima fiducia!