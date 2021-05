Ignazio Moser si confida con Andrea Cerioli e Awed raccontando del suo rapporto con il padre, il campione Francesco Moser.

74° giorno nell’L’Isola dei Famosi ed è tempo di fare delle riflessioni, anche per Ignazio Moser. La meta è sempre più vicina e la mancanza degli affetti si fa sempre più forte. Andrea Cerioli e Awed si scambiano 4 chiacchiere parlando dei loro genitori. Dalla conversazione escono ricordi e pensieri di una vita trascorsa al fianco di chi li ha cresciuti. Cerioli sottolinea la voglia di tornare a trascorrere la normalità anche in loro compagnia, racconta situazioni in cui sua madre e suo padre sono stati indispensabili per poter andare avanti.

Awed lo segue a ruota, l’influencer recentemente ha ricevuto una sorpresa da parte di sua madre (con tanto di ricompensa) e di suo padre con un videomessaggio.

Chi è rimasto a bocca asciutta per ora è Ignazio. Rincuorato dalla sua ‘cechu’ (Cecilia Rodriguez) in studio, Ignazio rincuora i suoi compagni di viaggio ma si trova comunque in imbarazzo davanti a naufraghi che, nonostante tutto, hanno ricevuto segnali di presenza da parte delle loro famiglie, al contrario di Ignazio. Per questo Moser non fa segreto del suo dispiacere per non essere tra i concorrenti che solitamente ricevono una parola di conforto dai propri familiari.

Ignazio è convinto che per lui non ci saranno lettere né interventi da parte loro, lo dice apertamente: “Mi hanno chiesto di stare fuori da questo“. Nel confessionale, Moser afferma che suo padre Francesco è sempre stato severo nei suoi confronti poiché – dice – è un uomo di ‘vecchio stampo’. Aggiunge che, col tempo, il legame è andato a migliorare una volta che Ignazio ha preso coraggio nel rapportarsi con suo padre.