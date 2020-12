Il capodanno nella casa del Grande Fratello VIP è già cominciato. I concorrenti si stanno preparando al veglione tutto speciale che il reality show di Canale 5 sta preparando per giovedì 31 dicembre, in prima serata. Il GF ha pensato bene di metterli alla prova con delle coreografie da grande show. Maria Teresa e Stefania comunicano cosa si dovrà fare al resto degli inquilini:

Il Grande Fratello vi annuncia che sarete i protagonisti dell’esclusiva notte di capodanno di canale 5. Sarà una serata all’insegna del divertimento, di sorprese con sfide e momenti di show che vi vedranno divisi in due squadre: squadra rossa e squadra oro.

I Vip così si sono organizzati decidendo chi andrà a comporre le squadre. Se da una parte la squadra oro sembrava già bella che pronta per cominciare, diversamente è andata per la squadra rossa. Una componente ha preferito cambiare squadra e quel qualcuno risponde al nome di Dayane Mello. La modella si è ritrovata nella stessa squadra con Rosalinda, le due infatti al momento non si trovano in buoni rapporti data la forte litigata avvenuta ieri sera nella puntata in prime time del Grande Fratello VIP (e dopo giorni di distacco fra le due).

Per evitare ulteriori scintille, Dayane ha richiesto al Grande Fratello di poter cambiare squadra, inserendosi nel team capitanato da Stefania Orlando (oro), separandosi di fatto da quella di Maria Teresa Ruta (rosso). Samantha de Grenet, inizialmente nella squadra di Maria Teresa, si è sacrificata al posto di altri VIP che, invece, non hanno voluto cambiare squadra. Fra tutte Cecilia Capriotti totalmente contraria ad un suo possibile spostamento: “No, io non mi voglio spostare. Ormai abbiamo cominciato“.

Durante le prove (mezz’ora per ogni squadra) Dayane è stata chiamata in confessionale, uscendo dalla porta rossa la modella era in lacrime. Ancora pensieri per la situazione di tensione con Rosalinda?