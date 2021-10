Grande Fratello VIP: Sophie e Gianmaria, le immagini del bacio galeotto nella nave dell’amore. Alex Belli e Soleil ironizzano…

La puntata del Grande Fratello VIP trasmessa lunedì sera ha smosso gli animi di Gianmaria e Sophie Codegoni. Davanti ad una scelta improrogabile chiesta da Alfonso Signorini nella stanza superled, il ragazzo ha affermato che fra l’ex tronista e Soleil Sorge, preferisce di gran lunga la vicinanza di Sophie. Questa mossa evidentemente ha fatto riflettere Sophie, tanto che nella serata di ieri Gianmaria è tornato tra le sue braccia.

Complici della situazione ci sono alcuni degli inquilini che guardano la coppia con il naso storto dai tanti, troppi dubbi che li attanaglia. Alex Belli e Davide Silvestri hanno architettato una messa in scena, proprio come in un film romantico l’attore sposato ha suonato al pianoforte il brano Vivo per lei. Sophie e Gianmaria si guardano negli occhi. Corpo a corpo cantano il testo della canzone e Antinolfi si avvinghia come se non stesse attendendo altro che un bacio da parte della Codegoni.

Ne arriva uno fugace, ma i ‘registi’ Alex e Davide vogliono di più: “Il bacio deve essere più lungo!”. Ciak seconda! La scena si ripete, Belli suona lo stesso brano al piano e Sophie e Gianmaria si baciano ancor più intensamente. Soleil (che ha assistito alla scena) ironizzava con Sophie dandole consigli su come essere ancora più coinvolta nella scena. Lei controbatte punzecchiandola: “Ma questo lo dovrei fare in puntata oppure adesso?”.

Intanto il bacio c’è stato e questa volta senza coperte di mezzo. Davide, a proposito della situazione in divenire con Sophie, durante una conversazione con Miriana ha confermato il suo pensiero: per lui Gianmaria è incoerente data la sua indecisione sulle donne. Al contrario, Miriana, ha parole più buone per il playboy della mutua: “Non vedo Gianmaria una persona incoerente quando ti dice: io sono innamorato dell’amore”