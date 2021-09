Soleil Sorge circa due settimane fa ha iniziato il suo Grande Fratello VIP con un bagaglio di speranze che nella casa però sta attraversando mari agitati a causa dei trascorsi avuti con Gianmaria Antinolfi. Anche nella puntata in prima serata del 27 settembre si è parlato del caso Soleil / Gianmaria.Questa vicenda potrebbe andare a

Questa vicenda potrebbe andare a braccetto con un’altra situazione che si trascina dall’esterno della casa e a rivelarla è l’influencer Deianira Marzano tramite delle segnalazioni giunte a quest’ultima. Secondo queste indicazioni, Soleil avrebbe un misterioso fidanzato conosciuto da poco tempo con il quale avrebbe avuto un appassionante flirt.

Il ragazzo si chiamerebbe Carlo e lavorerebbe ad un’agenzia di eventi Milanese. Con Carlo, Soleil avrebbe trascorso una vacanza a Marsala, in Sicilia pochi mesi fa e si sarebbero anche baciati in pubblico. Ad aggiungersi alla segnalazione giunta a Deianira, ce n’è una seconda dal sito Isa e Chia e che scrive: “Lavoro in un hotel a Roma e poco prima che inizasse il Gf Soleil ha alloggiato da noi con questo Carlo”.

Oltre queste due indicazioni, una terza segnalazione arriva dall’amica dell’ex fidanzata di Carlo che aggiunge dei dettagli quantomeno interessanti che ci porta a capire come sarebbe nata la presunta relazione:

Lui è scappato con Soleil lasciando la mia amica con cui conviveva da tre anni e lasciando tutte le cose a casa sua. Anzi, nemmeno lasciandola, dato che l’ha tradita e poi lei ha ricevuto la loro foto insieme e l’ha lasciato.

Il ragazzo si farà vivo? Avrà qualcosa da dire a Soleil dopo quanto accaduto tra lei e Gianmaria Antinolfi?