Sole e nuvole nel rapporto tra coinquilini in casa. Roba normale per la maggior parte dei concorrenti, un po’ meno per la coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi che nelle scorse ore hanno dovuto fare i conti con un battibecco. Tutto è nato dallo scontro consumato tra Giulia, Tommaso Zorzi e Dayane Mello.

Questioni di affetti e amicizie che incontrano degli ostacoli e ne fanno nascere altri persino nel legame tra i Pretelli. Questo non va giù a Giulia, e questo perché Pierpaolo ha un’amicizia solidificata con Tommaso e Dayane che a questo punto diventano un problema per l’influencer italo-persiana. “Se io faccio un sorriso a Tommaso o Danaye non tolgo nulla a te che sei la mia priorità” lamenta Pierpaolo.

L’ex velino dunque si sente quindi braccato da una possibile gelosia di Giulia che, però, per non far degenerare la situazione tenta il possibile per evitare un allontanamento cerca di non alimentare le tensioni venute a creare. Prima lo mette sull’attenti: “Sei tu che devi dare il giusto peso al rapporto con Tommaso o Dayane senza farlo interferire con il nostro” e poi si ammorbidisce: “Avrei voluto averti vicino, sono stati giorni difficili per me… io sono stata forte per te in passato”.

Lui nonostante tutto non fa finta di nulla quando lei si sente incompresa o quando ha i suoi momenti ‘no’, ma non tralascia nemmeno se stesso quando le dice: “Devi farti capire, sono stanco ma non per questo smetterò di supportarti tutte le volte che ne avrai bisogno”