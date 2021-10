Scoperta l’identità della persona che ha inviato il messaggio nella casa del Grande Fratello VIP con un drone: “L’ho fatto solo per amore”

“I nostri cuori sono distanti da troppo tempo e non vedo l’ora di poterti parlare guardandoti negli occhi“ quel messaggio portato da un drone nella casa ha davvero scombussolato gli equilibri (già precari) all’interno della casa del Grande Fratello VIP. Chi è stato a recapitare quella lettera? A chi è indirizzato la romantica frase? Tutto è possibile e le ipotesi sul campo sono numerose, a partire da Manila Nazzaro che viene chiamata in causa per la possibilità che il suo Lorenzo Amoruso possa essere pronto ad entrare nella casa per una sorpresa.

C’è chi ha puntato gli occhi su Soleil Sorge. No, non parliamo di Alex Belli (nonostante tra i due si sia creata una particolare complicità) ma di Giucas Casella che ha fatto sputare il rospo alla bella Soleil: “Sono innamoratissima di una persona, ma lui non verrebbe mai qua“. Insomma, anche questa ipotesi sarebbe da scartare (o forse no, chi lo sa…).

Altra carta giocata dai vipponi è stata quella di Delia Duran, ovvero la moglie di Alex. Che sia arrivato il momento di un incontro e rimettere a posto qualche atteggiamento forse un po’ pruriginoso? La risposta la troviamo poco dopo su twitter: è proprio la bella Delia ad aver inviato quel messaggio, lo conferma la stessa: “Vedo molta curiosità, quindi mi sembra corretto dirvi che il drone l’ho mandato io perché mi manca Alex. È un gesto d’amore, niente di più”.

Non aggiunge altro, ma le parole contenute nella busta rossa fanno pensare ad un imminente incontro (…o confronto?)