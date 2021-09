Nella casa del Grande Fratello VIP prime sfuriate e rotture. Soleil contro tutti, Raffaella Fico la accusa di razzismo: ecco cosa è successo

Tanto tuonò che piovve, così si può riassumere l’esplosiva notte nella casa del Grande Fratello VIP, complice le tensioni provocate da una tripla litigata. Tutto inizia da uno scontro fra Alex Belli e Samy Youssef, capitato mentre Aldo Montano rientrava nel gioco del reality show. Aldo tentava di parlare con i VIP in casa, ma Alex Belli ha zittito tutti nell’intento di poter ascoltare lo sportivo.

Samy non gradisce e non si fa problemi nel rimproverare Belli. Da qui ne scaturisce un battibecco che alza i toni in casa, soprattutto quelli di Ainett che sembra essersi fatta un nuovo nemico. La showgirl infatti imputa ad Alex l’essere una persona che vuole comandare, anche Raffaella Fico si affianca ad Ainett reputando sbagliato l’atteggiamento da leader di Alex Belli.

Nel mentre che Samy e Alex provano a chiarirsi (nonostante continuino a rinfacciarsi gli atteggiamenti più fastidiosi), in giardino le due donne si scatenano e si schierano apertamente dalla parte del modello. Ainett in particolare dice senza filtri di voler intervenire quando nota che ci sono delle ingiustizie.

Ad ascoltarla c’è anche Soleil Sorge che a quel punto getta nuova benzina sul fuoco lamentandosi dei toni troppo alti della voce di Ainett: “Ma la smettete di urlare come delle scimmie?“. Questo non fa altro che far precipitare nuovamente la situazione, la Stephens risponde all’influencer: “Ma proprio tu che parli sempre sopra tutti? Non mi far la morale“.

Ma non è tutto, il rimprovero di Soleil da parte di altre donne della casa è stato preso come un insulto. Fanpage riferisce che Raffaella Fico ha ritenuto la frase un’offesa razzista, anche Jessica Selassiè sembra non aver avuto dubbi: “Modera le parole perché rivolgersi così ad una persona che non è nata in Italia è razzismo“.

Soleil ha immediatamente preso le distanze smentendo categoricamente una presunta intenzione di voler offendere Samy. Nonostante ciò, anche tra i due non sembra esserci il sereno. In un secondo momento la discussione si è spostata proprio tra la Sorge e Youssef.

(Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)