Dopo oltre due mesi nella casa del Grande Fratello VIP, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli vivono una fase complicata del loro legame. La causa è naturalmente legata all’entrata di Selvaggia Roma poco meno di una settimana fa. L’influencer infatti non solo ha messo alle strette Enock Barwuah rivelando di aver avuto un incontro molto ravvicinato con lui, ma ha pure polverizzato un affetto che sembrava diventare sempre più forte.

Elisabetta nel tardo pomeriggio di ieri ha avuto un violento litigio a distanza con Selvaggia. La neo-concorrente criticava la showgirl che ha ascoltato le sue parole, nonostante la divisione della casa dal cucurio. Mentre la discussione proseguiva, Pierpaolo rimaneva in silenzio in disparte senza nemmeno provare a sedare gli animi.

L’atteggiamento impassibile non è passato inosservato alla bella Elisabetta. Non appena il ragazzo ha rimesso il piede in casa, parte un faccia a faccia particolarmente nervoso. Delusa dal comportamento di Pierpaolo non riesce a farsene una ragione e lo accusa di non essere stato coraggioso per non aver preso le sue difese. Pretelli, invece, sostiene di essere stato corretto e rispettoso nei suoi confronti ritenendo offensivo quanto detto da Elisabetta.

Ferito e scosso dalle discussioni, Pierpaolo si apparta in giardino mentre Selvaggia ed Elisabetta riprendono a discutere animatamente in salotto. Pretelli sembra essere talmente sconvolto da ciò che è accaduto che durante una conversazione con Enock e Andrea Zelletta rivela di non avvertire più l’interesse che prima nutriva verso la Gregoraci.

Cosa succederà nelle prossime ore dentro la casa del Grande Fratello VIP?