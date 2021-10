Soleil Stasi parla di un uomo misterioso fuori dalla casa: “C’è una persona di cui sono innamoratissima, ma non verrebbe mai qui…”

La giornata di ieri nella casa del Grande Fratello VIP è stata caratterizzata soprattutto da un drone. Un drone che portava con sé un messaggio evidentemente importante. Una busta rossa allegata al drone ed un qualcuno (o qualcuna) che dall’esterno vorrebbe dire qualcosa ad uno dei VIP reclusi nella casa. Sì, ma chi? Il messaggio resta misterioso, quante domande tra gli inquilini!

C’è chi ha pensato che dietro quella lettera ci sia la mano di Lorenzo Amoruso, il compagno di Manila Nazzaro che fino ad ora non è ancora entrato di persona in casa (nonostante un videomessaggio come sorpresa). Altri hanno pensato che possa essere il padre di Nicola Pisu, padre e figlio da tempo non hanno più rapporti saldi. Anche Soleil è convinta che a scrivere il messaggio contenuto nella busta rossa ci sia “l’altra metà di qualcuno” come da lei detto. Giucas Casella però punta l’attenzione proprio sulla Stasi e crede che la destinataria del messaggio sia proprio lei.

L’influencer smentisce, ma con lei si apre una parentesi dedicata alla sua vita sentimentale fuori dalla casa. Casella cerca di convincere la ragazza a sputare il rospo “Non verrebbe mai qui, non è lui è impossibile”. Ormai la curiosità è tanta! Chi l’ha ascoltata dire queste parole vuole sapere di più: “C’è una persona di cui sono innamoratissima”. Lei non dice di più, ma per fare qualche indagine un po’ più approfondita facciamo riferimento ad un’indiscrezione dell’esperta gossip Deianira Marzano risalente allo scorso settembre.

Deianira infatti aveva rivelato che l’uomo misterioso sarebbe Carlo Domingo, titolare della Domingo Comunication: “A Marsala, in Sicilia, avvistata Soleil ed il suo nuovo fidanzato Carlo, lui possiede un’agenzia di eventi a Milano. Si baciano in pubblico” aveva scritto un’utente a Deianira.