Soleil Sorge contro tutti e… tutti contro di lei! Nella casa del Grande Fratello VIP l’influencer non sta vivendo ore tranquille.

Lo scontro che nella serata di ieri ha portato ad una rottura nella casa inizia a portare delle conseguenze a partire dalla scorsa notte. L’antefatto è chiaramente la lite partita da Alex Belli e Samy Youssef.

L’attore, cercando di ascoltare attentamente le parole ha chiesto di fare silenzio agli inquilini della casa, un gesto che a Samy non è proprio andato giù: “Sei tu che mi hai detto di stare zitto” dice arrabbiato il modello. Alex tende a non alimentare una lite, ma si lascia sfuggire: “Non gettare della negatività, io sono sereno“. La pace stenta ad arrivare, i due provano a chiarirsi ma nel frattempo, fra le donne c’è chi ha preso posizione.

E’ il caso di Ainett Stephens che non sopporta quello che lei reputa un atteggiamento da leader da parte di Alex.

Qui c’è qualcuno che sembra voler comandare, io non sono venuta qui a farmi comandare da nessuno.

Dopo un momento di calma apparente, la discussione riprende quota e stavolta è Alex a sferrare l’attacco. L’attore infatti accusa Samy di aver avuto un pretesto solo per “diventare protagonista” dice. Samy parla con gli altri vipponi portando la sua versione dei fatti. Ainett e Raffaella Fico sono sempre più convinte di stare dalla parte di Samy.

In un secondo momento, calmati gli animi, Alex tende la mano a Samy ma nel frattempo scoppia un altro scontro, stavolta fra Soleil e Ainett. Soleil entra a gamba testa rimproverando Ainett perché ha la voce troppo alta, questo provoca la sua risposta: “Parli proprio tu che parli sempre sopra a tutti!? Non mi fare la morale!”

Alex si rivolge a Soleil ancora nervoso: “Tu esci fuori con discorsi che non c’entrano nulla”, per difendersi l’influencer dice solo di aver semplicemente cercato di abbassare i toni. Niente da fare, i nervi a fior di pelle non accennano ad attenuarsi, Samy sgrida Soleil “Sei la prima che parla sopra tutti”, lei replica dicendo di poter esprimere il suo pensiero ma Samy non la vuole ascoltare, così Soleil sbotta “Sei proprio un ignorante”.

Intanto Ainett ha le idee chiare: è guerra con Soleil Sorge: “Venerdì io la massacro“. Gli animi nella casa del Grande Fratello VIP sono sempre più infuocati!