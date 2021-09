Grande Fratello VIP 6, Manuel Bortuzzo: “Non potrei avere figli ma…”

Nella casa del Grande Fratello VIP tempo di confessioni per Manuel Bortuzzo. E intanto con Lucrezia Selassiè prime crisi di rapporto…

Il Grande Fratello VIP si sta rivelando per Manuel Bortuzzo una nuova finestra per scoprirsi e farsi conoscere meglio. Di lui già da queste prime due settimane nella casa si sono svelati alcuni lati del suo carattere che in pochi conoscevano. Tra questi anche Lucrezia Selassiè, una delle ‘principesse’ che sembra aver trovato attenzioni in Manuel, anche se nelle ultime ore si son viste le prime crepe nel rapporto con una primo litigio.

In un altro momento della giornata Manuel ha chiacchierato con Alex Belli, l’attore con cui ha stretto un’amicizia speciale, stretta. Confidandosi, l’atleta ha parlato di figli e del fatto che al momento non potrà avere figli naturalmente (il ragazzo oltre due anni fa subì una lesione midollare che gli causò la paralisi delle gambe, da allora vive in sedia a rotelle).

Nel discorso riportato da Biccy.it, Manuel dice

I figli a oggi non potrei neanche averli, ma uscito da qua andrò alla banca del seme e spero di salvare qualcosa. Là sotto funziona tutto ma non c’è [il finale, ndr]. Mi sono abituato, ormai sono due anni, ho tantissimi altri piaceri. All’altezza mia colpisce proprio quella cosa lì, ora è compromessa. Poi potrebbe tornare eh, ci sono tantissime stimolazioni e faccio già dei cicli di pasticche. Però per ora niente, però essendo che dentro ci sono ancora basta andare alla banca del seme e li prelevo ed un giorno farò l’inseminazione artificiale.

Insieme alla confessione, Manuel si lascia andare anche ad una battuta che sdrammatizza la situazione: “Con me le ragazze si divertono per tanti motivi. Se guardo l’aspetto positivo posso starci anche tutta la notte”. L’arma dell’autoironia lo aiuta a superare quelle che sono le difficoltà che lui vive.