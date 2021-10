“Non devi conquistarmi. Più ti impegni più capisco che non è cosa” o almeno così diceva Sophie Codegoni nella casa del Grande Fratello VIP prima di arrivare ad una svolta decisiva sul rapporto con Gianmaria Antinolfi. Tutto accade poco più di 24 ore dal prime time condotto da Alfonso Signorini, ma spieghiamo meglio cosa è successo.

Sophie qualche giorno fa ha avuto un faccia a faccia con il ragazzo al centro di un triangolo (…anzi, di un quadrilatero), lei era stata chiara:

Tu parli tanto. A parole dici tanto, poi quando dimostri a fatti tutte le parole che dici si annullano. Con i fatti sei scandaloso. Fammi fare il mio percorso come ho sempre fatto, con il sorriso in faccia. Non metterti in mezzo. Da quando ti sei messo in mezzo la tua confusione l’hai trasmessa a me e io sono tutto tranne che una persona confusa. Non mi interessa averti nella mia vita e nel mio percorso. Io penso che tu sia molto furbo e un gran parac**o. Ho capito che non mi interessi, non permetto a nessuno di farmi vivere male un percorso. Sei una persona che non mi piace.