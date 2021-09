Dopo i primi 11 giorni passati nella casa, ecco che dal Grande Fratello VIP 6 spuntano le prime dinamiche, quelle più interessanti. Dopo Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, al centro dell’attenzione sono piombati Manuel Bortuzzo ed una delle sorelle Selassiè, Lulù.In realtà già da giorni i due parevano parecchio affiatati, complici le conversazioni che spesso

Dopo i primi 11 giorni passati nella casa, ecco che dal Grande Fratello VIP 6 spuntano le prime dinamiche, quelle più interessanti. Dopo Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, al centro dell’attenzione sono piombati Manuel Bortuzzo ed una delle sorelle Selassiè, Lulù.

In realtà già da giorni i due parevano parecchio affiatati, complici le conversazioni che spesso li vedevano insieme agli altri inquilini della casa, Manuel e Lulù tra una parola e l’altra si scambiavano carezze e sguardi quasi inequivocabili. Ieri mattina i due si sono svegliati sotto le coperte mentre si coccolavano, ma poche ore prima le telecamere hanno pizzicato un bacio a stampo.

Un preludio ad un momento molto più passionale avvenuto durante la notte. La telecamera ad infrarossi non inganna: Manuel e Lulu si lasciano andare ad un bacio decisamente più travolgente. Si abbracciano e si guardano negli occhi giusto per riprendere il respiro, sorridere e riprendere dove si erano lasciati. A questo punto l’amicizia fra l’atleta e la principessa non sembra essere più solo un’amicizia, ma evidentemente qualcosa di più.

Nemmeno il tempo di realizzare quanto accaduto che su Instagram sono già spuntate le fanbase per sostenere quella che sembra essere la prima coppia ufficiale nata sotto il tetto della casa più spiata d’Italia. Nella quarta puntata di questa sera, 24 settembre 2021, ci sarà spazio per approfondire meglio l’accaduto e sentire i diretti interessati.

Ci sarà un interesse reciproco? E’ solo un fuoco di paglia? Lulù è realmente interessata a costruire un eventuale rapporto con Manuel Bortuzzo. Entrambi erano entrati nella casa con un buon bagaglio di speranze, il nuotatore non aveva escluso la possibilità di vivere una nuova fase sentimentale al GF VIP. Parlando con Alfonso Signorini qualche giorno fa aveva risposto: