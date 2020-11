by @Marco Salaris

Francesco Oppini corre ai ripari dopo l’ennesima discussione con Tommaso Zorzi. Nella casa del Grande Fratello VIP sono state ore di tensione nei rapporti tra i due concorrenti protagonisti di questa edizione. Il confronto pacificatore con Dayane Mello è stato un boccone amaro da mandar giù e lo stesso Zorzi non ha mancato di farlo notare a Francesco appellandolo come “ipocrita”. Questo perché Oppini, poco prima della tregua con la modella, ha avuto da ridire sui suoi comportamenti.

Rivendica con orgoglio che il chiarimento con Dayane era doveroso dopo la lettera che lei ha scritto per trovare un punto d’incontro, ma Tommaso non ha voluto sentir ragioni. L’atmosfera tesa si è poi spezzata grazie ad un lungo scritto di Francesco per Tommaso che, a sua volta, si è ritrovato una lettera sul letto della camera blu della casa. L’influencer inizia a leggerla ma trova difficoltà, dunque lascia a Oppini la lettura integrale mentre lui lo ascolta.

Presente all’ascolto anche Stefania Orlando che rimane a fianco dell’amico, mentre Francesco torna a sottolineare l’affetto che nutre nei confronti del compagno d’avventure. Al termine, Tommaso in lacrime lo abbraccia fortemente: “Mi hai fatto piangere” gli dice. Francesco si scusa per essere stato forse troppo irruento il giorno prima: “Voglio terminare il mio percorso al Grande Fratello VIP con te che mi cambi l’umore, per te ci sarò sempre anche fuori, ti voglio bene”.