Nel quinto appuntamento del Grande Fratello VIP andato in onda ieri sera su Canale 5 Francesca Cipriani ha parlato della sua relazione con il suo attuale fidanzato, il 30enne Alessandro Rossi. Il ragazzo si è appostato fuori dalla casa per urlare il suo amore alla bombastica showgirl, la reazione di Francesca è stata talmente forte e travolgente da finire persino tra le clip più virali dei social. Il suo pianto e le urla di felicità non potevano di certo passare inosservate, ma a questa felicità c’è una nota stonata che si chiama Tina Cipollari.

L’opinionista di Uomini e Donne ha commentato la clip in questione su instagram con un lapidario: “Che ridicola”. La concorrente ha immediatamente replicato sostenendo che Tina in realtà non penserebbe male di lei: “Non è Tina, non è lei. Perché io la conosco ed è una persona che mi ha fatto tanti complimenti. So che ci sono persone che conoscono Tina e che mi hanno fatto del male quindi sicuramente le hanno detto di fare questo”.

Dopo la puntata Francesca è tornata sul fatto in una chiacchierata con Soleil Sorge e Katia Ricciarelli. Queste le parole riportate da Biccy.it:

Anche lei però che dà adito a questa gente, dai.. Tina è una donna fantastica e stupenda, però non me l’aspettavo. L’ho conosciuta e mi ha fatto dei complimenti. Quello che fa in tv è un ruolo.

Katia Ricciarelli fa una sua considerazione su Tina, le due infatti si conobbero qualche anno fa in un programma di Canale 5, Selfie – Le cose cambiano condotto da Simona Ventura nel quale entrambe erano parte integrante del cast:

Per l’amore del cielo. Mi ha trattato di me**a! È successo tutto in un programma Mediaset. Poi mi ha detto che mi davo delle arie perché sono una cantante lirica e me la credo. Ma come si permette? Io allora le ho risposto ‘Ma tu cosa vuoi? Sappi che non sei proprio nessuno’. Non ho un bel ricordo.

Intanto su RTL 102.5 il fidanzato di Francesca, Alessandro, è intervenuto nel programma Trends & Celebrities oggi, 28 settembre 2021:

Qualcuno l’ha criticata, ma io conosco lei, la sua fragilità, la sua sensibilità. Lei è la mia anima gemella. Aveva bisogno di sentire che io per lei c’ero ed evidentemente quando ha udito la mia voce è esplosa l’insicurezza che c’era dentro di lei.

E aggiunge: