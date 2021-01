by @Marco Salaris

É ancora Giulia Salemi la protagonista del gossip di questi giorni nella casa del Grande Fratello VIP. Slanciata l’inizio di una love story con Pierpaolo Pretelli sulla quale si stanno ponendo le basi per un continuo in discesa (nonostante le critiche di Dayane Mello), la concorrente di origini persiane sembra ormai stare a suo agio fra le braccia del 30enne.

Attenzione però, vogliamo fare un salto indietro? Lo facciamo a prima dell’inizio dell’avventura di Giulia nella casa e più precisamente ad una diretta Instagram di Casa Chi condotta tra gli altri, da Gabriele Parpiglia. Proprio il giornalista ha posto una domanda pruriginosa e interessante riguardo 3 concorrenti del reality, uno dei quali uscito da settimane: Andrea Zelletta, Enock Barwuah e Pierpaolo Pretelli.

Parpiglia chiede: “Con chi di loro tre trascorreresti una notte di passione?“. Giulia, dopo qualche momento di tentennamento, nomina per primo guardacaso Pierpaolo Pretelli, sottolineando però che lei conosce già da tempo l’ex velino di Striscia la Notizia. In studio i giornalisti sorridono e immediatamente cercano di capire meglio. Giulia prova a coprire subito eventuali scoop giustificandosi e affermando che lui è l’ex fidanzato di Ariadna Romero, sua amica.

Insomma, come se la Salemi avesse già le idee abbastanza chiare, fra gli uomini della casa che più di tutti l’hanno attratta, un nome era già in ballo. Ariadna come vedrà quella che è diventata a tutti gli effetti una delle nuove coppie più discusse del reality show?