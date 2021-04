La scoperta di Giulia Salemi: la sera in cui ha fatto ingresso nella casa del Grande Fratello VIP si è provocata una frattura ma…

Dell’esperienza al Grande Fratello VIP Giulia Salemi si sarà pure portata via delle amicizie (e nemicizie), ma soprattutto la conquista più grande: l’Amore con la A maiuscola per Pierpaolo Pretelli. A tutto ciò dobbiamo aggiungere un episodio che sicuramente ha lasciato il segno – in tutti i sensi – sull’influencer italo-persiana (ora anche conduttrice del suo Salotto Salemi su Mediaset Play).

Non si tratta di qualcosa di particolarmente piacevole, bensì un infortunio bello e buono all’alluce del piede. Perché ne parliamo oggi che al calendario è il 22 aprile 2021? Semplice: Giulia Salemi lo ha scoperto a ben 6 mesi di distanza dall’incidente che gli ha causato la frattura, capitato all’interno della casa più spiata d’Italia.

L’episodio è successo esattamente il 6 novembre 2020, giorno del suo ingresso all’interno della casa. Come battesimo d’ordinanza, il Grande Fratello aveva pensato di coinvolgerla in una prova che avevano già fatto il resto dei vipponi: non appena sentiva il suono di una sirena, Giulia si sarebbe dovuta spogliare e fiondare in piscina nel giro di soli 30 secondi, in palio un premio extra-budget per tutto il gruppo.

La fretta però ha combinato un brutto scherzo e nel fuggi fuggi generale, Giulia scivola rovinosamente prima di uscire in giardino sbattendo il piede. Nei giorni successivi il dolore non è stato così evidente come quello provato ultimamente. Probabilmente c’è stato qualche segnale che l’ha portata a sottoporsi a qualche visita.

Da questi esami Giulia ha scoperto di avere una frattura interna all’alluce del piede proprio a causa di quella caduta del 6 novembre 2020. Tramite il suo account instagram, Giulia ha fatto sapere che ha iniziato una cura della durata di un mese, in questo modo il suo piede tornerà a non avere più dolori.