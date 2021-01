Ricordate quando, nel 2018, Giulia Salemi fu coinvolta in una strana vicenda riguardante sua madre Fariba, l’ex fidanzato Francesco Monte e…un rito magico?

Vi faccio vedere i miei ingredienti. Mi sono fatta arrivare dal Grande Fratello una sigaretta che ha fumato Monte, per avere la saliva. Poi ho i capelli di Giulia. Poi ho i peli di parte intima di… Cecilia Rodriguez!

Queste le parole durante una puntata di Casa Signorini. Si tratta del periodo in cui Giulia era concorrente nel suo primo Grande Fratello VIP dove conobbe Francesco Monte e si fidanzò.

Oggi invece arriva la bambola voodoo. L’accusa arriva direttamente da un utente che su facebook ha pubblicato degli scatti seguiti da un ‘avvertimento che avrebbe allarmato persino la famiglia di Pierpaolo Pretelli, in particolare la Zia del concorrente che ha ripreso questo stesso post rilanciandolo sui suoi social.

La donna ha chiesto esplicitamente di condividere il più possibile una foto che potrebbe gettare nuove ombre verso l’influencer italo-persiana dopo le recenti perplessità espresse dalla famiglia dell’ex velino. Dopo gli scontri, prima con sua madre e poi con suo fratello Giulio, Pierpaolo è rimasto sorpreso e piuttosto deluso dall’atteggiamento della famiglia.

Per correre ai ripari e non rischiare un degenerare della situazione, la madre è tornata a far visita a Pierpaolo pochi giorni fa. Nell’incontro, mamma Margherita ha conosciuto Giulia e le ha chiesto un abbraccio. Segnale di un nuovo inizio per una famiglia allargata.