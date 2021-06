L’esperienza televisiva di Love Island lontana dal suo fidanzato, Giulia de Lellis affronta una grande prova d’amore e racconta il suo Carlo.

La stiamo guardando nel suo primo impegno da conduttrice ufficiale di un programma, Love Island su Discovery, dopo una prima prova in Giortì, per la piattaforma Witty TV. Il 2021 di Giulia de Lellis si sta componendo di nuove esperienze che sono andate oltre Uomini e Donne. Influencer di successo (con un profilo instagram da quasi 5 milioni di followers), scrittrice di un libro (con Stella Pulpo) dal titolo diventato immediatamente virale (“Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”), attrice debuttante per la pellicola di Michela Andreozzi Genitori vs Influencer.

Non si può certamente dire che Giulia si stia annoiando, anzi! Ma per tante gioie, c’è anche qualche “dolore” e lo mettiamo tra virgolette poiché all’impegno televisivo si incrocia il dispiacere di essere lontana dal suo attuale fidanzato Carlo Beretta.

Carlo ormai ha rapito il cuore di Giulia e le parole della neo conduttrice rilasciate a Novella 2000 la dicono lunga su quanto lei sia particolarmente legata alla sua metà.

Rivela che per lei si tratta di una prima volta pesante, infatti prima d’oggi Giulia non è mai stata lontana dal suo fidanzato per un lungo periodo di tempo. Questo non ha fatto altro che far crescere la sua malinconia, spera di poterlo riabbracciare il più presto possibile.

Parole che si accompagnano ad una vera dichiarazione d’amore di Giulia che descrive Beretta come un ragazzo d’altri tempi, con caratteristiche che non ha mai trovato nei suoi ex fidanzati (saranno sicuramente felici). Infine la popolare influencer ha speso qualche considerazione sul suo modo d’essere in una relazione, affermando di essere una ragazza di grande cuore, ma che è pronta a pretendere altrettanto da chi le sta a fianco.