Giulia de Lellis nuovamente al centro di una bufera di polemiche. Questa volta cosa è successo? La popolare influencer (ultimamente comparsa anche in una pubblicità di una nota marca d’abbigliamento) ha scelto di non trascorrrere le vacanze in Italia bensì altrove. Giulia infatti ha scelto St. Moritz in Svizzera per brindare al 2021 come documentato anche nelle sue Instagram Stories dove si mostra in mezzo alla neve.

La decisione di andare fuori dall’Italia però ha fatto storcere il naso ai followers che la seguono, ma anche a chi non nutre simpatia per la bella Giulia. Nei social la protesta è serpeggiata soprattutto da parte di chi ritiene questa una mancanza di rispetto nei confronti di coloro che, invece, a causa delle limitazioni imposte dal Governo per il contenimento del virus, rispetterà aspettando la mezzanotte a casa sua.

L’ex fidanzata di Andrea Damante nonostante tutto ha rassicurato sia i contestatori che i semplici curiosi che si chiedevano come sia stato possibile che lei si trovasse fra le montagne innevate. Ha spiegato di essere entrata in Svizzera con tutti i permessi e i controlli del caso “perché si può venire presentando il tampone all’entrata e all’uscita“.

Come detto, Giulia de Lellis si è mostrata sulla neve sì…ma senza mascherina! Anche in questo caso l’influencer ha spiegato che si può stare senza protezione poiché lei è all’aperto. Questi giorni di relax ‘in alta quota’ Giulia li trascorrerà con il suo neo-fidanzato Carlo Beretta in attesa di un 2021 che la vedrà ancora piena di impegni lavorativi.