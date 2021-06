Un ragno morde la gamba di Gianmarco Onestini, ore di appresione per il naufrago che poi si rimette in forma per la diretta del reality.

In Italia siamo parecchio abituati agli infortuni durante L’Isola dei Famosi. Nelle passate edizioni più che un gioco, il reality show si trasformava in una guardia medica per gli incidenti. Anche quest’anno la tradizione si è tristemente ripetuta. Abbiamo assistito a diversi ritiri: da Brando Giorgi ad Elisa Isoardi fino a Ubaldo Lanzo e Paul Gascoigne. Per un motivo o per un altro (con annessi dubbi), alcuni degli eroi dunque hanno dovuto gettare la spugna prima di gridare vittoria.

A Supervivientes, in Spagna (che potrebbe essere ritrasmessa quest’estate in Italia, doppiata in Italiano) Gianmarco Onestini ha passato dei giorni sicuramente complicati. Nell’appuntamento dello spin-off del reality show (Tierra de Nadie), è riuscito a salvarsi da un’ennesima nomination che poteva essergli fatale.

In più, poche ore prima della diretta (dopo la puntata di lunedì dove è stata eliminata Valeria Marini) il naufrago ha fatto i conti con una brutta esperienza che evidentemente sperava non accadesse. Durante la notte tra lunedì e martedì un ragno gli ha morso una gamba provocando così un forte gonfiore. Coinvolto anche il suo compagno di viaggio Omar Sanchez.

Un altro naufrago ha provato a risolvere la situazione premendo sul morso del ragno per far uscire il veleno, ma il gesto ha solo aggiunto fastidio e dolore. Persino il medico corso per le cure ha effettuato la stessa operazione di soccorso, ma le urla e il pianto è stato talmente lancinante da mettere sotto choc persino il resto dei concorrenti.

Nonostante ciò Gianmarco si è presentato nella diretta della puntata serale di Supervivientes rassicurando tutti sulle condizioni di salute, visibilmente emozionato. Le sue parole e le immagini di quanto accaduto potete guardarle nel video.