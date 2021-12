Lo scontro tra Clarissa Selassiè e Manila Nazzaro nella puntata del GF VIP di lunedì 27/12 ha lasciato strascichi e…commenti al vetriolo

A Katia Ricciarelli non sono andate giù le parole che Clarissa Selassiè ha detto durante la puntata del GF VIP, lunedì scorso. Ci riferiamo in particolar modo allo scontro acceso avvenuto tra la principessina e Manila Nazzaro, accusata di essere una “vipera travestita da angioletto” poiché a suo parere, la showgirl parlerebbe male anche delle sue sorelle Jessica e Lulù.

La soprano ha condannato Clarissa e consolato l’ex Miss Italia con cui ha stretto un legame molto affettuoso: “Guai a chi me la tocca. Spacco il muso a tutti. Adesso voglio vedere quando non hanno più l’immunità e sono nominabili” Lulù e Manila hanno raffreddato i rapporti dopo aver avuto una discussione, questo ha scaturito il caso Selassiè/Nazzaro:

L’onestà poi paga – dice Manila, ancora colpita dalle parole – non ho mai parlato male di nessuno qua, mai. Se ho detto delle cose un po’ così, le ho dette anche in faccia alla persona interessata. Mi ha deluso tantissimo. Mi dispiace perché neanche Manuel è venuto a farmi una carezza ed è stata la cosa che più mi ha fatto male. Ho sempre fatto tutto quello che potevo fare per Manuel.

Katia le fa l’eco e aggiunge il suo pensiero che, come spesso accade, è molto duro: “Questa (si riferisce a Lulù, ndr) è proprio una carogna. Che carogna, non capisco come faccia Manuel a stare con una così” poi l’attacco si apre anche a Clarissa e Jessica: ” Tre carognette sono. La più buona è Sophie. Vuoi mettere lei con quelle tre cose lì? Mamma mia”. Manila fa una considerazione anche su di Jessica: “Pure Jessica, io le sono stata accanto di cuore, l’ho aiutata. Tutto questo è stato veramente ingiusto“.

Nella casa del GF VIP l’atmosfera è sempre più rovente.