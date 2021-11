Miriana Trevisan storce il naso sul legame fra Alex Belli e Soleil Sorge e si schiera apertamente: “Io non vorrei mai essere sua moglie”

Nella casa del Grande Fratello VIP il giallo tra Alex Belli e Soleil Sorge realmente non è mai stato risolto. per settimane e settimane i confronti si sono alternati. Prima Delia Duran (moglie di Alex) si è scontrata direttamente con l’influencer, poi la modella è tornata alla riscossa per un faccia a faccia di fuoco con Alex.

Le cose apparentemente sembravano aver trovato un equilibrio, ma puntualmente qualsiasi abbraccio o atteggiamento ammiccante diventava subito fonte di perplessità per gli inquilini (e non solo). L’ultimo episodio accaduto durante la serata di sabato, nella messa in scena della Turandot, l’attore e l’influencer si son fatti prendere un po’ troppo dal copione lasciandosi travolgere da un bacio appassionante.

Quasi come una fotocopia di quanto avvenne un mese fa nella love boat, quando Soleil e Alex si diedero il primo bacio. Chimica artistica? Non è di questo parere Miriana Trevisan che ha giudicato il bacio inopportuno: “Io non vorrei mai essere sua moglie in questo momento“. Anche Clarissa, Jessica e Patrizia (pur con modi diversi) hanno espresso i loro dubbi sul reale rapporto che corre tra i due.

“Chi vorrebbe essere al posto della moglie di Alex?” ha aggiunto Maria Monsè. Jessica Selassiè non ha voluto parlare direttamente del comportamento di Belli, ma fra le righe ha lasciato intendere la sua posizione: “Io un uomo così espansivo non lo vorrei mai. Vorrei che tutte le sue attenzioni fossero dedicate a me“.

Resta ancora in sospeso la domanda ormai ripetuta allo sfinimento: fra Alex Belli e Soleil Sorge è solo amicizia?