Nella serata dedicata alla festa per il compleanno di Jessica Selassiè, Miriana Trevisan e Biagio d’Anelli si lasciano andare ai baci!

Giorni di festa nella casa del Grande Fratello VIP, un occasione in più per avvicinare le neo coppie formate nella casa. Tra queste spiccano Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ormai sempre più complici e Miriana Trevisan con Biagio d’Anelli. Ci concentriamo proprio su quest’ultima coppia, perché se inizialmente le cose tra di loro sono nate altalenando i dubbi alle certezze, ora i due pare vogliano fare sul serio.

Ieri, giorno di Santo Stefano, è stato il compleanno di Jessica Selassiè. Per questo i vipponi hanno organizzato una mega festa con balli scatenati e…baci! Miriana e Biagio hanno fatto un passo in avanti nel loro rapporto e pare che la showgirl si stia trovando sempre meglio con l’opinionista televisivo. A confermarlo sono queste parole della Trevisan:

Tu mi hai portato libertà, mi fai stare bene. Sono felice che ci stiamo vivendo il momento e che finalmente dici che mi sto esponendo. Contentissima che abbiamo superato le incomprensioni di prima. Non devi cambiare, sei splendido così, io ti voglio bene per come sei davvero…

Situazione totalmente diversa oggi, pochi minuti prima della puntata.

Miriana e Biagio parlano sul letto: “Stiamo facendo capire a tutti che stiamo facendo qualcosa che non fa male. Il nostro rapporto è pulito e lo stiamo vivendo alla luce del sole” e parlano delle loro relazioni passate: “Io non ho problemi a dire che in passato sono stato tradito ed ho tradito” Miriana: “Ma tu tradiresti ancora?” Biagio risponde: “Io non nego nulla di ciò che ho fatto nella mia vita, rifarei tutto! L’amore? Per me l’amore sono tante cose, ma non so se nella vita l’ho provato per davvero“.

Miriana storce il naso e tra i due nasce l’ennesimo battibecco.