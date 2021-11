Manuel Bortuzzo si lascia scappare una battuta sulla possibile eliminazione di Lulù Selassiè e critica alcuni suoi atteggiamenti.

In oltre 70 giorni di Grande Fratello VIP, Lulù Selassiè ha fatto parlare di sé spesso e volentieri soprattutto per un rapporto, quello con Manuel Bortuzzo. Lo sportivo e la principessa (che non è il titolo di una favola) hanno avuto un tira e molla molto sofferto, soprattutto da parte di lei. La ragazza infatti si era totalmente persa negli occhi di Manuel che, al contrario, è sempre rimasto piuttosto attento nel costruire il rapporto.

L’amicizia speciale tra Manuel e Lulù poi ha lasciato lo spazio a qualcosa di più: carezze, baci e poi? I primi problemi, le prime incomprensioni, le gelosie di Lulù che stavano strette a Manuel sono state la goccia che ha fatto traboccare il vaso. L’allontanamento di Bortuzzo per potersi prendere i suoi spazi hanno lasciato Lucrezia con le mani in mano, fino a che i due non si sono ritrovati.

Le buone intenzioni per una seconda possibilità c’erano tutte. Manuel aveva provato a fidarsi nuovamente di Lulù, ma le cose sono nuovamente precipitate poco tempo dopo. I due così si sono divisi ancora una volta.

Manuel si è stancato di Lulù? Sarà preoccupato della sua possibile eliminazione dato che la ‘princess’ è in nomination? La possibile risposta la troviamo in una conversazione tra Katia Ricciarelli e Soleil. Katia chiede chi si trova in nomination, Soleil le risponde che oltre Clarissa c’è anche Lulù: “Ah addirittura due sorelle” dice la Ricciarelli che poi si rivolge verso Manuel.

“Eh potresti rimanere vedovo” scherza la Ricciarelli, “Magari” gli risponde Bortuzzo. Una risposta clamorosa che nel giro di pochi minuti è diventata un video super virale. Manuel dunque è stufo di avere Lucrezia in casa? Nella 23esima puntata del Grande Fratello VIP ci sarà il verdetto, e chissà quali saranno le sorti di Lulù.